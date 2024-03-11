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11 марта, 05:22

25-летнего наёмника нашли мёртвым в день рождения после возвращения с Украины в Британию

СМИ: В Британии нашли мёртвым наёмника Гарри Грегга, воевавшего на стороне ВСУ

Гарри Грегг. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Harry Gregg

Гарри Грегг. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Harry Gregg

Гражданина Великобритании Гарри Грегга, который поехал на Украину под вдохновением от речи экс-премьер-министра страны Лиз Трасс, покончил с собой. Информацию об этом подтвердила мать наёмника в беседе с The Telegraph.

У Грегга не было военной подготовки. Он отправился на Украину в феврале 2022 года после речи Трасс о том, что каждый примкнувший к ВСУ поучаствует в "битве за демократию". Тогда ему было 23 года. Службу он проходил в 48-м батальоне и успел стать свидетелем гибели других наёмников.

После возвращения на родину Грегг страдал от посттравматического стрессового расстройства, а семья "не смогла оказать ему необходимую помощь". По словам матери, в декабре прошлого года британец должен был отпраздновать с друзьями свой 26-й день рождения, однако на связь он не выходил. На следующий день тело британца обнаружили в его доме. В заключении коронера говорится, что наёмник свёл счёты с жизнью, его "мотивы остались нераскрытыми".

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А ранее Life.ru писал, что Чехия подтвердила гибель своего четвёртого гражданина, который воевал на стороне ВСУ. По информации одного из местных СМИ, ВС РФ ликвидировали наёмника в районе Авдеевки, где проходили ожесточённые бои.

Андрей Бражников
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