25-летнего наёмника нашли мёртвым в день рождения после возвращения с Украины в Британию
СМИ: В Британии нашли мёртвым наёмника Гарри Грегга, воевавшего на стороне ВСУ
Гарри Грегг. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Harry Gregg
Гражданина Великобритании Гарри Грегга, который поехал на Украину под вдохновением от речи экс-премьер-министра страны Лиз Трасс, покончил с собой. Информацию об этом подтвердила мать наёмника в беседе с The Telegraph.
У Грегга не было военной подготовки. Он отправился на Украину в феврале 2022 года после речи Трасс о том, что каждый примкнувший к ВСУ поучаствует в "битве за демократию". Тогда ему было 23 года. Службу он проходил в 48-м батальоне и успел стать свидетелем гибели других наёмников.
После возвращения на родину Грегг страдал от посттравматического стрессового расстройства, а семья "не смогла оказать ему необходимую помощь". По словам матери, в декабре прошлого года британец должен был отпраздновать с друзьями свой 26-й день рождения, однако на связь он не выходил. На следующий день тело британца обнаружили в его доме. В заключении коронера говорится, что наёмник свёл счёты с жизнью, его "мотивы остались нераскрытыми".
А ранее Life.ru писал, что Чехия подтвердила гибель своего четвёртого гражданина, который воевал на стороне ВСУ. По информации одного из местных СМИ, ВС РФ ликвидировали наёмника в районе Авдеевки, где проходили ожесточённые бои.