СК России объявил в розыск более 700 наёмников Иностранного легиона ВСУ 7 марта, 07:43 СК РФ провёл совещание в Донецке. Обложка © t.me / Следком

Следственный комитет РФ расследует дела о причастности наёмников к преступлениям киевского режима, в частности объявлены в розыск свыше 700 иностранцев. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства по итогам совещания, проведённого в Донецке председателем СК Александром Бастрыкиным.

"Продолжается расследование дела о вербовке и наёмничестве. В качестве обвиняемых заочно привлечены по ч. 3 ст. 359 УК РФ ряд граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. Всего в розыске более 700 иностранцев", — говорится в заявлении.

Также ведётся следствие в отношении наёмников, которые за вознаграждение участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ в составе Грузинского национального легиона.

Ранее в материале издания Washington Post сообщалось, что страны НАТО отправили на Украину своих военных советников и солдат ещё в начале российской спецоперации. Как уточняется, речь идёт как минимум о 20 тысячах иностранцев.

Авторы Татьяна Миссуми