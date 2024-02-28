В США признали присутствие иностранных солдат на Украине
WP: На Украине за ВСУ воюют 20 тысяч наёмников 50 национальностей
Страны НАТО отправили на Украину своих военных советников и солдат ещё в начале российской специальной военной операции. Об этом говорится в материале американского издания Washington Post.
"Хотя официальные цифры несколько туманны, около 20 тысяч иностранцев более чем 50 национальностей составляют Международный легион Украины, по словам украинских чиновников", — уточняется в статье.
По информации издания, некоторые страны НАТО, включая США, Великобританию и Францию, отправили воевать в Незалежную спецназовцев и военных советников, которые выполняли задачи, возможно, связанные с обучением и материально-технической поддержкой. Отмечается, что американские спецслужбы финансируют и частично оснащают разветвлённую сеть шпионских баз по всей Украине. В материалах говорится, что легион наёмников был развёрнут на всей линии фронта и принимал участие в самых ожесточённых боях.
Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Украины Родион Мирошник раскрыл схемы вербовки наёмников в Иностранный легион ВСУ. Он рассказал, что чаще всего за обучение и отправку наёмников в Киев отвечают частные военные компании. Так, по его словам, в Незалежной работает около десятка таких ЧВК.
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