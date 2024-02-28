Страны НАТО отправили на Украину своих военных советников и солдат ещё в начале российской специальной военной операции. Об этом говорится в материале американского издания Washington Post.

"Хотя официальные цифры несколько туманны, около 20 тысяч иностранцев более чем 50 национальностей составляют Международный легион Украины, по словам украинских чиновников", — уточняется в статье.

По информации издания, некоторые страны НАТО, включая США, Великобританию и Францию, отправили воевать в Незалежную спецназовцев и военных советников, которые выполняли задачи, возможно, связанные с обучением и материально-технической поддержкой. Отмечается, что американские спецслужбы финансируют и частично оснащают разветвлённую сеть шпионских баз по всей Украине. В материалах говорится, что легион наёмников был развёрнут на всей линии фронта и принимал участие в самых ожесточённых боях.