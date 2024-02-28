Киев пытается решить проблему с нехваткой живой силы в ВСУ с помощью иностранных наёмников, но эти попытки безуспешны, а рекрутинг наёмных бойцов через дипломатические представительства Украины не дал желаемого результата и его эффективность становится всё ниже. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Украины Родион Мирошник.

"[Украинцы] публикуют прямо на ресурсах своих представительств инструкции, как стать наёмником, заключить контракт и поехать воевать на Украину. Это прямое нарушение международных канонов дипломатической и консульской деятельности, тем не менее в целом ряде стран на это закрывают глаза и украинские загранпредставительства работают как рекрутинговые центры", — указал российский дипломат РИА "Новости", добавив, что такие меры нельзя назвать очень действенными.

По его словам, в большинстве случаев за обучение и отправку наёмников в Незалежную отвечают частные военные компании. Конкретно на Украине зафиксирована деятельность порядка десяти ЧВК, таких, как European Security Academy.

Посол объяснил и причины низкого темпа вербовки наёмников. Во-первых, намного дешевле "утилизировать" на фронте собственное население. Во-вторых, наёмники успели поменять своё отношение к русско-украинскому конфликту — боевые действия здесь совсем не похожи на то, что происходит в Сирии, Ираке и прочих горячих точках, поездки в которые солдатам фортуны обычно оплачивают англосаксы. В таких местах у "белых людей" есть особый статус, можно договориться об обмене, а в зоне СВО на подобное рассчитывать не приходится — российские военные не церемонятся с иностранными специалистами, а это многих настраивает на миролюбивый лад.

"Сейчас в Киеве уже звучат инициативы о наборе наёмников из африканских государств, развивающихся стран, территорий, где продолжаются многолетние войны, но идти умирать за чужие интересы на Украине там тоже не особо стремятся", — подытожил Мирошник.