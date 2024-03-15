"Мы не должны бояться красных линий": Президент Латвии призвал разрушить Россию
Президент Латвии Ринкевичс: Россия должна быть разрушена
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия должна быть разрушена. Он отметил, что полностью поддерживает французского лидера Эмманюэля Макрона, который ранее заявил, что Запад не должен позволить Москве победить в украинском конфликте.
"Мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить. <...> Россия должна быть разрушена", — написал Ринкевичс в соцсети Х (бывший Twitter).
Ранее Макрон назвал Крым в составе Украины обязательным условием для прочного мира. По словам президента Франции, его страна сейчас делает всё возможное, чтобы поспособствовать победе Киева.
Эдгарс Ринкевичс. Обложка © ТАСС / EPA