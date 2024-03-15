"Мы не должны бояться красных линий": Президент Латвии призвал разрушить Россию

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия должна быть разрушена. Он отметил, что полностью поддерживает французского лидера Эмманюэля Макрона, который ранее заявил, что Запад не должен позволить Москве победить в украинском конфликте.

"Мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить. <...> Россия должна быть разрушена", — написал Ринкевичс в соцсети Х (бывший Twitter).