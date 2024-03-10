Власти Италии возмутились идее Франции отправить войска НАТО на Украину
Глава МО Италии Крозетто: Париж и Варшава не могут говорить за НАТО по Украине
Франция с Польшей не могут выступать с высказываниями от лица НАТО, когда допускают ввод своих войск на украинский фронт. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
"Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, которое с самого начала формально и добровольно не вмешивалось в конфликт", — подчеркнул Крозетто в интервью газете La Stampa.
Глава Минобороны страны добавил, что появление военных Североатлантического альянса на территории Незалежной может привести к односторонней эскалации и закроет путь к урегулированию конфликта дипломатическим путём. Крозетто пояснил, что Италия и дальше будет поддерживать Украину, но предложил подумать о поиске нужного решения через переговоры.
Напомним, ранее французский лидер Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки войск НАТО на Украину. По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу. Швеция, Германия, Британия, Польша, а также США отказались отправлять войска в зону СВО. Позднее выяснилось, Франция введёт войска на Украину в случае продвижения ВС РФ в сторону Киева или стремительного наступления на юг со взятием Одессы. Кроме того, Макрон выдвинул очередную идею о создании альянса стран, которые готовы к возможному вводу войск на украинский фронт. Во Франции назвали эту инициативу цирком.
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