Власти Италии возмутились идее Франции отправить войска НАТО на Украину

Франция с Польшей не могут выступать с высказываниями от лица НАТО, когда допускают ввод своих войск на украинский фронт. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

"Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, которое с самого начала формально и добровольно не вмешивалось в конфликт", — подчеркнул Крозетто в интервью газете La Stampa.