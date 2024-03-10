"Гибельный путь": Киеву предрекли "унизительное поражение" в случае нового контрнаступления
InfoBRICS: Новое контрнаступление ВСУ закончится "унизительным поражением"
Новое контрнаступление ВСУ закончится "унизительным поражением", пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для китайского издания InfoBRICS. По всей видимости, как считает журналист, Киев не извлёк уроков из своих прошлых ошибок на фронте.
В статье приводятся данные, которые сообщил высокопоставленный украинский военнослужащий о том, что новое контрнаступление ВСУ планируется уже в 2024 году. Их главная цель — "предотвратить дальнейшее территориальное продвижение" ВС России. Однако любые манёвры с украинской стороны, убеждён Лейрос, будут иметь плачевные последствия для киевского режима, а также ещё больше усугубят положение армии.
"Если киевское руководство действительно начнёт новое контрнаступление, то оно пойдёт по гибельному для себя пути, который будет иметь разрушительные последствия для ВСУ и их позиций на поле боя", — резюмировал Лейрос.
В 2023 году ВСУ уже проводили разрекламированное контрнаступление, которое кончилось провалом. Украинская операция началась в июне, однако армия не добилась успеха, а только лишилась живой силы и техники. Всего за прошлый год Киев потерял 215 тысяч военных, из которых 160 тысяч были ликвидированы как раз за полгода контрнаступа. Глава украинской разведки Кирилл Буданов* в начале этого года уже сообщил о планах совершить новое наступление на российские укрепрайоны. Позднее наступление анонсировал Владимир Зеленский, а также командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
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