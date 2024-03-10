Новое контрнаступление ВСУ закончится "унизительным поражением", пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для китайского издания InfoBRICS. По всей видимости, как считает журналист, Киев не извлёк уроков из своих прошлых ошибок на фронте.

В статье приводятся данные, которые сообщил высокопоставленный украинский военнослужащий о том, что новое контрнаступление ВСУ планируется уже в 2024 году. Их главная цель — "предотвратить дальнейшее территориальное продвижение" ВС России. Однако любые манёвры с украинской стороны, убеждён Лейрос, будут иметь плачевные последствия для киевского режима, а также ещё больше усугубят положение армии.

"Если киевское руководство действительно начнёт новое контрнаступление, то оно пойдёт по гибельному для себя пути, который будет иметь разрушительные последствия для ВСУ и их позиций на поле боя", — резюмировал Лейрос.