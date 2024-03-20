Британцы отказались воевать плечом к плечу с ВСУ
Представитель Сунака: Британия не планирует отправлять войска на Украину
Британские власти не планируют отправлять войска в Незалежную, заверил представитель премьера Соединённого Королевства Риши Сунака. Соответствующее заявление он сделал в среду, 20 марта.
"[У Британии] нет планов отправлять войска, чтобы они воевали бок о бок с Вооружёнными силами Украины (ВСУ)", — отметил он в беседе с ТАСС.
Также в канцелярии Сунака указали, что не допускают полномасштабного развёртывания на Украине на фоне последних воинственных высказываний французского лидера Эмманюэля Макрона. В то же время представитель Сунака одобрил стремление лидера республики поддерживать Киев.
Как сообщал Life.ru, ранее Макрон озвучил инициативу об отправке западных войск на Украину, впоследствии высказывание вызвало резкое отторжение со стороны его союзников по НАТО. Парижу даже пришлось корректировать изначальное заявление главы государства, но, по данным разведки РФ, Пятая республика действительно готовится направить собственных военных в Незалежную. На начальном этапе планируется разместить на Украине порядка 2000 человек. Во Франции тем временем всё опровергают.
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