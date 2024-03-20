Британцы отказались воевать плечом к плечу с ВСУ

Британские власти не планируют отправлять войска в Незалежную, заверил представитель премьера Соединённого Королевства Риши Сунака. Соответствующее заявление он сделал в среду, 20 марта.

"[У Британии] нет планов отправлять войска, чтобы они воевали бок о бок с Вооружёнными силами Украины (ВСУ)", — отметил он в беседе с ТАСС.