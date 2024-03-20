"Профукал всё": Политолог назвал реальную причину воинственных заявлений Макрона

Воинственная риторика президента Франции Эмманюэля Макрона связана с его низкими рейтингами, считает политолог Георгий Бовт. Эксперт пояснил, что внешняя политика Парижа переживает, мягко говоря, не лучшие времена, за что главу государства то и дело пинает оппозиция.

"Дескать, он профукал всю профранцузскую Африку... Тамошние новые властители стали декларировать, что они теперь будут ориентироваться не на Париж, а на Москву... Это был повод поругать Макрона за то, что он проигрывает во внешней политике. И он решил набрать несколько очков", — сказал он в эфире "Царьграда".

Кроме того, вся эта бравада призвана защитить Макрона от нападок со стороны союзников по НАТО и Евросоюзу. Они возмущены недостаточной помощью Парижа Украине: если Германия с начала спецоперации потратила на Киев 17 миллиардов евро, то Франция — до 3 миллиардов.