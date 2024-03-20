"Профукал всё": Политолог назвал реальную причину воинственных заявлений Макрона
Политолог Бовт: Макрон пытается реанимировать свой рейтинг грозными заявлениями
Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ABACA / Pool / Tschaen Eric
Воинственная риторика президента Франции Эмманюэля Макрона связана с его низкими рейтингами, считает политолог Георгий Бовт. Эксперт пояснил, что внешняя политика Парижа переживает, мягко говоря, не лучшие времена, за что главу государства то и дело пинает оппозиция.
"Дескать, он профукал всю профранцузскую Африку... Тамошние новые властители стали декларировать, что они теперь будут ориентироваться не на Париж, а на Москву... Это был повод поругать Макрона за то, что он проигрывает во внешней политике. И он решил набрать несколько очков", — сказал он в эфире "Царьграда".
Кроме того, вся эта бравада призвана защитить Макрона от нападок со стороны союзников по НАТО и Евросоюзу. Они возмущены недостаточной помощью Парижа Украине: если Германия с начала спецоперации потратила на Киев 17 миллиардов евро, то Франция — до 3 миллиардов.
"И ей (Германии. — Прим. Лайфа) из Парижа при этом сейчас и упрёки какие-то сыплют: дескать, трусы, не хотите поставлять Taurus и так далее", — заметил Бовт.
Напомним, Эмманюэль Макрон озвучил идею отправки западных войск на Украину, что вызвало резкое отторжение со стороны его союзников по НАТО. Парижу даже пришлось корректировать изначальное заявление главы государства, однако, как выяснила российская разведка, республика действительно готовится направить своих солдат на Украину. На начальном этапе планируется разместить в Незалежной около 2000 человек. В Париже тем временем всё отрицают.