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28 марта, 23:54

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, жителей просят следовать рекомендациям и не подходить к окнам. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — предупредил Гладков.

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Днём ранее два белгородских села подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью беспилотников. В селе Новая Таволжанка в результате сброса взрывного устройства пострадал мирный житель: в момент атаки он был на улице.

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Telegram / Настоящий Гладков

Оксана Попова
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