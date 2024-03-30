Российские силы ударили по аэродрому с самолётами ВСУ в Николаевской области
Подполье: ВС РФ атаковали аэродром и воинскую часть ВСУ в Николаевской области
Российские войска ударили по аэродрому ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"В 13:50 были нанесены удары по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области. Сегодня у аэродрома фиксировалась активность авиации, взлетал самолёт, садился, опять взлетал. Сделал залп одной ракетой, сел, после чего прилетело", — сказал Лебедев в беседе с РИА "Новости".
Точных данных о повреждении воздушного судна нет, но уточняется, что после атаки его не было слышно, а задымление вокруг аэродрома до сих пор продолжается. Ещё один удар ВС РФ нанесли по украинской воинской части, расположенной в стороне Бугских высот. Отмечается, что было всего три прилёта. В этих районах был виден столб дыма.
Ранее Life.ru сообщал, что две ракеты "Искандер" ВС РФ разгромили район восстановления боеспособности 32-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области. Место дислокации противника вычислили с помощью БПЛА и сразу же атаковали.
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