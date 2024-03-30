Российские силы ударили по аэродрому с самолётами ВСУ в Николаевской области

"В 13:50 были нанесены удары по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области. Сегодня у аэродрома фиксировалась активность авиации, взлетал самолёт, садился, опять взлетал. Сделал залп одной ракетой, сел, после чего прилетело", — сказал Лебедев в беседе с РИА "Новости".

Точных данных о повреждении воздушного судна нет, но уточняется, что после атаки его не было слышно, а задымление вокруг аэродрома до сих пор продолжается. Ещё один удар ВС РФ нанесли по украинской воинской части, расположенной в стороне Бугских высот. Отмечается, что было всего три прилёта. В этих районах был виден столб дыма.