Появилось видео разгрома логова ВСУ со стоянкой танков с помощью ракет "Искандер"

Две ракеты "Искандер" ВС РФ разгромили район восстановления боеспособности 32-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в Харьковской области. Кадры удара по месту ремонта техники опубликовало Минобороны России.

Две ракеты "Искандер" разгромили район восстановления боеспособности ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"Место дислокации личного состава и военной техники украинских националистов в лесном массиве на территории Харьковской области было выявлено расчётом БПЛА группировки войск "Запад", — говорится в сообщении ведомства.

Место дислокации ВСУ в лесу в Харьковской области вычислили с помощью БПЛА. После получения точных координат командование незамедлительно приняло решение нанести ракетный удар. На кадрах видно, что в лесу были спрятаны танки и другая техника ВСУ.