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30 марта, 13:21

Появилось видео разгрома логова ВСУ со стоянкой танков с помощью ракет "Искандер"

МО: Две ракеты "Искандер" уничтожили район восстановления боеспособности ВСУ

Две ракеты "Искандер" ВС РФ разгромили район восстановления боеспособности 32-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в Харьковской области. Кадры удара по месту ремонта техники опубликовало Минобороны России.

Две ракеты "Искандер" разгромили район восстановления боеспособности ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"Место дислокации личного состава и военной техники украинских националистов в лесном массиве на территории Харьковской области было выявлено расчётом БПЛА группировки войск "Запад", — говорится в сообщении ведомства.

Место дислокации ВСУ в лесу в Харьковской области вычислили с помощью БПЛА. После получения точных координат командование незамедлительно приняло решение нанести ракетный удар. На кадрах видно, что в лесу были спрятаны танки и другая техника ВСУ.

Армия России разгромила полевой склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении
Армия России разгромила полевой склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении

Ранее Life.ru публиковал видео работы подразделений ВС России, которая позволила избежать прорыва украинских диверсантов на территорию Белгородской области. На кадрах видно, как наши бойцы засекли и ликвидировали вражескую ДРГ в приграничном районе, задействовав артиллерию.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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