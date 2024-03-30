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29 марта, 22:57

Кадыров показал, как ВС РФ устроили "горячий приём" ДРГ ВСУ на Белгородском направлении

Кадыров: Российские войска уничтожили ДРГ ВСУ вблизи Белгородской области

Эффективная работа подразделений ВС России позволила избежать прорыва украинских диверсантов на территорию Белгородской области. Бойцы засекли и ликвидировали вражескую ДРГ в приграничном районе, задействовав артиллерию, сообщил глава ЧР Рамзан Кадыров со ссылкой на начальника ОМВД России по Курчалоевскому району Рустама Агуева.

Чеченские бойцы ликвидировали диверсантов ВСУ вблизи Белгородской области. Видео © Telegram / Kadyrov_95

На запечатлённых беспилотником кадрах видно, как бойцы киевского режима занимают заброшенное здание с целью оборудовать там огневую позицию. Оператор дрона передал информацию расчётам гаубиц, которые поставили крест на планах ВСУ.

"Аэроразведка оперативно выявила их локацию, а артиллерия в свою очередь быстро ликвидировала противника", — написал Кадыров.

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Попытка украинских солдат прорваться через границу с помощью тяжёлой техники в середине марта тоже потерпела провал, рассказывал Life.ru ранее. Непреодолимым бастионом перед ВСУ встал батальон "Запад-Ахмат", отразивший атаку при поддержке других подразделений ВС РФ.

Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Илья Пушкарев
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