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28 марта, 14:47

Командир "Ахмата" назвал агонией от бессилия последние действия Украины и США

Апти Алаудинов: Действия Украины и США сейчас — это агония от бессилия на фронте

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Обложка © ТАСС / Александр Река

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Обложка © ТАСС / Александр Река

Действия Украины и США сейчас — это агония из-за бессилия на фронте, заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Военнослужащий считает, что ближайшая осень станет для России победоносной.

Командир "Ахмата" Апти Алаудинов назвал агонией от бессилия последние действия Украины и США. Видео © RT

Не дать противнику расслабиться и ударить по силам ВС России — такую главную задачу бойцов на Белогоровском направлении в ЛНР у меловой горы назвал Алаудинов. Он добавил, что следующий важный этап здесь — Григоровка. По его словам, скоро будет результат и на Артёмовском направлении.

"Когда мы говорим, что стоим здесь и никуда не двигаемся... Нет, мы, получается, поверх Клещеевки продвинулись достаточно хорошо. Мы взяли очень большой участок", — приводит RT слова командира спецназа "Ахмат".

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Евгения Мосс
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