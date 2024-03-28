Командир "Ахмата" назвал агонией от бессилия последние действия Украины и США
Апти Алаудинов: Действия Украины и США сейчас — это агония от бессилия на фронте
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Обложка © ТАСС / Александр Река
Действия Украины и США сейчас — это агония из-за бессилия на фронте, заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Военнослужащий считает, что ближайшая осень станет для России победоносной.
Командир "Ахмата" Апти Алаудинов назвал агонией от бессилия последние действия Украины и США. Видео © RT
Не дать противнику расслабиться и ударить по силам ВС России — такую главную задачу бойцов на Белогоровском направлении в ЛНР у меловой горы назвал Алаудинов. Он добавил, что следующий важный этап здесь — Григоровка. По его словам, скоро будет результат и на Артёмовском направлении.
"Когда мы говорим, что стоим здесь и никуда не двигаемся... Нет, мы, получается, поверх Клещеевки продвинулись достаточно хорошо. Мы взяли очень большой участок", — приводит RT слова командира спецназа "Ахмат".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все народы России достойно проявляют себя в зоне СВО. Глава государства подчеркнул, что бойцы, вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности, показывают себя с наилучшей стороны на поле боя.