Российские войска уничтожили пятый танк Abrams в зоне специальной военной операции. По данным Минобороны РФ, американская боевая машина "пала" на Авдеевском направлении.

"Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30", — сообщили в ведомстве о потерях ВСУ на Авдеевском направлении.

Также российские войска улучшили положение по переднему краю и за сутки отразили семь контратак украинских штурмовых групп в районах Тоненького, Бердычей и Первомайского ДНР.