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28 марта, 11:28

Минобороны РФ подтвердило уничтожение пятого Abrams в зоне СВО

Танк Abrams. Фото © Getty Images / Artur Widak

Танк Abrams. Фото © Getty Images / Artur Widak

Российские войска уничтожили пятый танк Abrams в зоне специальной военной операции. По данным Минобороны РФ, американская боевая машина "пала" на Авдеевском направлении.

"Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30", — сообщили в ведомстве о потерях ВСУ на Авдеевском направлении.

Также российские войска улучшили положение по переднему краю и за сутки отразили семь контратак украинских штурмовых групп в районах Тоненького, Бердычей и Первомайского ДНР.

О том, что на Авдеевском направлении подбит очередной американский танк Abrams, ранее сообщил советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев. По его данным, ВСУ лишились боевой машины в районе Бердычей, по ней ударили бойцы 3-й гвардейской бригады.

Минобороны показало видео с моментом уничтожения четвёртого танка Abrams
Минобороны показало видео с моментом уничтожения четвёртого танка Abrams

Напомним, это уже пятый уничтоженный "Абрамс", стоявший на вооружении ВСУ. Первой машины противник лишился 26 февраля на том же Авдеевском направлении, его выбил FPV-дрон 15-й отдельной мотострелковой бригады. Второй — там же в начале марта, а третий — спустя всего несколько дней. Четвёртую машину наши бойцы уничтожили 20 марта.

Александра Вишнякова
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