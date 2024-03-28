Российский FPV-дрон уничтожил очередной Abrams на Авдеевском направлении
Советник Лежнев: Бойцы, которым помогает Орловская область, подбили Abrams ВСУ
На Авдеевском направлении подбит очередной американский танк Abrams. Как уточнил советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, ВСУ лишились боевой машины в районе Бердычей, по ней ударили бойцы 3-й гвардейской бригады, которых поддерживает регион.
Российский FPV-дрон уничтожил очередной "Абрамс" на Авдеевском направлении. Видео © Telegram / Советник Лежнев
"Воины прислали видео, как вражеский танк отправился в ад. Молодцы воины! Поздравляем с удачной операцией!", — написал чиновник в телеграм-канале.
Напомним, это — уже пятый уничтоженный "Абрамс", стоявший на вооружении ВСУ. Первой машины противник лишился 26 февраля в районе Бердычей, его выбил FPV-дрон 15-й отдельной мотострелковой бригады. Второй — там же в начале марта, а третий — в другом районе спустя всего несколько дней. Последнюю машину наши бойцы уничтожили 20 марта. Минобороны показывало, как это было.
TАСС / Zuma