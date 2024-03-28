Российский FPV-дрон уничтожил очередной Abrams на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении подбит очередной американский танк Abrams. Как уточнил советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, ВСУ лишились боевой машины в районе Бердычей, по ней ударили бойцы 3-й гвардейской бригады, которых поддерживает регион.