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28 марта, 07:47

Российский FPV-дрон уничтожил очередной Abrams на Авдеевском направлении

Советник Лежнев: Бойцы, которым помогает Орловская область, подбили Abrams ВСУ

На Авдеевском направлении подбит очередной американский танк Abrams. Как уточнил советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, ВСУ лишились боевой машины в районе Бердычей, по ней ударили бойцы 3-й гвардейской бригады, которых поддерживает регион.

Российский FPV-дрон уничтожил очередной "Абрамс" на Авдеевском направлении. Видео © Telegram / Советник Лежнев

"Воины прислали видео, как вражеский танк отправился в ад. Молодцы воины! Поздравляем с удачной операцией!", — написал чиновник в телеграм-канале.

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Напомним, это — уже пятый уничтоженный "Абрамс", стоявший на вооружении ВСУ. Первой машины противник лишился 26 февраля в районе Бердычей, его выбил FPV-дрон 15-й отдельной мотострелковой бригады. Второй — там же в начале марта, а третий — в другом районе спустя всего несколько дней. Последнюю машину наши бойцы уничтожили 20 марта. Минобороны показывало, как это было.

Обложка ©

TАСС / Zuma

Матвей Константинов
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