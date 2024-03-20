"Горят хлеще других танков": Боец с позывным Сокол рассказал, как подбил Abrams под Авдеевкой

Оператор FPV-дрона с позывным Сокол, подбивший второй Abrams в зоне спецоперации (СВО), рассказал, что эти танки "горят ещё хлеще", чем любые другие бронемашины. "Чудо" американской военной техники, на которое Киев возлагал большие надежды, было подбито у села Бердычи на Авдеевском направлении.

Боец с позывным Сокол рассказал, как подбил Abrams под Авдеевкой. Видео © Телеканал "Звезда"

"Я даже не ожидал, что это будет американец. Ну, танк и танк. А тут американец. Произвело такой фурор. Что они горят ещё хлеще любых других танков. Естественно, восторг. Очень сильный восторг", — сказал Сокол в беседе с телеканалом "Звезда".

После удара FPV-дрона экипаж Abrams бросился врассыпную. Первое попадание, по словам бойца, было в гусеничный отсек бронемашины, после чего она загорелась. А далее российский дрон нанёс удар прямо в корму башни танка. В итоге Abrams был выведен из строя, но его боекомплект не детонировал. Это позволило нашим разведчикам забрать оттуда нужные образцы. Впрочем, ничего сверхъестественного в американской технике не оказалось, отметил боец СВО с позывным Изай.