"Горят хлеще других танков": Боец с позывным Сокол рассказал, как подбил Abrams под Авдеевкой
Подбивший Abrams боец СВО Сокол заявил, что эти танки "горят ещё хлеще"
Оператор FPV-дрона с позывным Сокол, подбивший второй Abrams в зоне спецоперации (СВО), рассказал, что эти танки "горят ещё хлеще", чем любые другие бронемашины. "Чудо" американской военной техники, на которое Киев возлагал большие надежды, было подбито у села Бердычи на Авдеевском направлении.
Боец с позывным Сокол рассказал, как подбил Abrams под Авдеевкой. Видео © Телеканал "Звезда"
"Я даже не ожидал, что это будет американец. Ну, танк и танк. А тут американец. Произвело такой фурор. Что они горят ещё хлеще любых других танков. Естественно, восторг. Очень сильный восторг", — сказал Сокол в беседе с телеканалом "Звезда".
После удара FPV-дрона экипаж Abrams бросился врассыпную. Первое попадание, по словам бойца, было в гусеничный отсек бронемашины, после чего она загорелась. А далее российский дрон нанёс удар прямо в корму башни танка. В итоге Abrams был выведен из строя, но его боекомплект не детонировал. Это позволило нашим разведчикам забрать оттуда нужные образцы. Впрочем, ничего сверхъестественного в американской технике не оказалось, отметил боец СВО с позывным Изай.
"Ничего необычного в этом танке нет, как его нахваливают Запад, Украина. Посидев в нём внутри, могу даже сказать, что он хуже наших образцов — того же Т-90", — пояснил военнослужащий.
Напомним, на Авдеевском направлении нашим бойцам удалось уничтожить уже четыре американских Abrams. Потеря первого танка зафиксирована 26 февраля под Бердычами — его бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады вывели из строя с помощью FPV-дрона. Второй танк был уничтожен в районе того же посёлка в начале марта, третий — в другом районе спустя несколько дней. Об уничтожении четвёртого стало известно 20 марта. Боевую машину также поразил FPV-дрон.
Кадр из видео © Телеканал "Звезда"