Путин сообщил, что все народы России достойно проявляют себя в зоне СВО

Представители всех народностей и конфессий России в настоящее время достойно защищают интересы своей страны в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в рамках своего визита в Тверскую область заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе посещения 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ, расположенного в Торжке, глава государства подчеркнул, что все бойцы, вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности, проявляют себя с наилучшей стороны на поле боя. Представители всех конфессий и всех народов нашей страны, по его словам, относятся к Родине так, как никто в мире не относится.

Помимо этого, российский лидер, говоря о важности межнационального и межконфессионального мира в стране, сообщил, что военнослужащие ВС РФ вне зависимости от национальности должны чувствовать, что защищают свою Родину.

"У нас достаточно богатое многообразие в духовной сфере. Мы относимся ко всем с уважением и всем воинам предоставляем — и в дальнейшем будем предоставлять — возможность чувствовать себя так, что они защищают свою собственную Родину. И другой Родины у них ни у кого нет", — сообщил российский лидер во время общения с военными лётчиками, подчеркнув, что в нашей стране сейчас так и получается.