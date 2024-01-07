Путин назвал Рождество ярким выражением братского единения народов России

Президент России Владимир Путин поздравил семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, с Рождеством и отметил, что в этот праздник ярко выражено братское единение народов страны.

"Можно без всякого преувеличения сказать, что это праздник, который характеризуется ярко выраженным братским единением народов России", — сказал глава государства в ходе встречи с семьями погибших в СВО Героев РФ в Ново-Огарёве.

Президент отметил, что представители иных от православия традиционных конфессий в РФ также поздравляют православных христиан, как и христиане поздравляют представителей других религий в дни их праздников. При этом Путин назвал Рождество тёплым и душевным праздником.