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6 января, 21:33

Путин назвал Рождество ярким выражением братского единения народов России

Президент России Владимир Путин поздравил семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, с Рождеством и отметил, что в этот праздник ярко выражено братское единение народов страны.

"Можно без всякого преувеличения сказать, что это праздник, который характеризуется ярко выраженным братским единением народов России", — сказал глава государства в ходе встречи с семьями погибших в СВО Героев РФ в Ново-Огарёве.

Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО Героев РФ
Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО Героев РФ

Президент отметил, что представители иных от православия традиционных конфессий в РФ также поздравляют православных христиан, как и христиане поздравляют представителей других религий в дни их праздников. При этом Путин назвал Рождество тёплым и душевным праздником.

Ранее патриарх Кирилл объяснил, чему учит Рождество. Глава РПЦ отметил, что православная вера оптимистична и в ней нет никакого уныния и страха перед трудностями или господством зла.

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Кадр видео t.me / Кремль. Новости

Артур Лапсаков
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