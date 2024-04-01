Украинцев предупредили о возможной угрозе со стороны ЕС

Выборы в Европарламент в июне потенциально опасны для Украины в плане поставок оружия ВСУ. Об этом сообщила британская газета Telegraph.

Дело в том, что в Евросоюзе набирают популярность правые партии, часть которых возражают против поставок оружия Киеву. Их успех на выборах поставит под вопрос военную и гуманитарную помощь Незалежной.

"Главная угроза для Украины летом — выборы в Европарламент", — сказано в материале издания.