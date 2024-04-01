Украинцев предупредили о возможной угрозе со стороны ЕС
Telegraph: Украина этим летом столкнётся с угрозой от Евросоюза
Выборы в Европарламент в июне потенциально опасны для Украины в плане поставок оружия ВСУ. Об этом сообщила британская газета Telegraph.
Дело в том, что в Евросоюзе набирают популярность правые партии, часть которых возражают против поставок оружия Киеву. Их успех на выборах поставит под вопрос военную и гуманитарную помощь Незалежной.
"Главная угроза для Украины летом — выборы в Европарламент", — сказано в материале издания.
А ранее в Германии раскрыли Украине глаза на трагическую тайну Запада. По мнению немецкого журналиста Юлиана Репке, руководство западных стран не поставляет ВСУ необходимую военную помощь, поскольку никто из них на самом деле не желает Киеву победы.
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