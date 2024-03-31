Россия и Украина поставили экономику Европы на край обрыва
El País: Конфликт на Украине стал решающим фактором падения экономики Германии
Экономика Германии переживает не самый лучший период в своей истории. Вместе с её промышленными проблемами ухудшается и положение всего Евросоюза, пишет немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для издания El País.
"Российская спецоперация на Украине и последовавшие за ней антироссийские санкции поставили на край пропасти экономику Германии", — утверждает колумнист.
Он считает, что экономический спад в ФРГ стал началом этого процесса, а конфликт на Украине — решающим фактором падения промышленной силы Германии. Обозреватель напомнил, что промышленное производство в ФРГ упало на 8% с 2015 года. Он подчеркнул, что если в ФРГ приходит кризис, то все остальные европейские страны тоже чувствуют его эффект на себе.
"Соседи Германии в Центральной и Восточной Европе в значительной степени интегрированы в немецкие цепочки поставок. ЕС также зависит от взносов страны в бюджет сообщества и от её государственных облигаций в качестве поддержки еврозоны", — объясняет Мюнхау.
На фоне всех своих экономических проблем Германия всё с тем же рвением продолжает оказывать Киеву помощь, отправляя туда военные пакеты колоссальной стоимости. Так, 19 марта в ФРГ объявили о предоставлении Украине вооружения, снарядов и техники на 500 миллионов евро.
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