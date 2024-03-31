Россия и Украина поставили экономику Европы на край обрыва

Экономика Германии переживает не самый лучший период в своей истории. Вместе с её промышленными проблемами ухудшается и положение всего Евросоюза, пишет немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для издания El País.

"Российская спецоперация на Украине и последовавшие за ней антироссийские санкции поставили на край пропасти экономику Германии", — утверждает колумнист.

Он считает, что экономический спад в ФРГ стал началом этого процесса, а конфликт на Украине — решающим фактором падения промышленной силы Германии. Обозреватель напомнил, что промышленное производство в ФРГ упало на 8% с 2015 года. Он подчеркнул, что если в ФРГ приходит кризис, то все остальные европейские страны тоже чувствуют его эффект на себе.

"Соседи Германии в Центральной и Восточной Европе в значительной степени интегрированы в немецкие цепочки поставок. ЕС также зависит от взносов страны в бюджет сообщества и от её государственных облигаций в качестве поддержки еврозоны", — объясняет Мюнхау.