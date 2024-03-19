Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн евро

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус выступил с анонсом очередного пакета военной помощи для Украины объёмом около 500 миллионов евро. Об этом он сообщил журналистам на военной базе ВВС США в ФРГ Рамштайн (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), где проводилась встреча контактной группы по военному содействию Киеву.