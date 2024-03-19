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19 марта, 12:31

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн евро

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус выступил с анонсом очередного пакета военной помощи для Украины объёмом около 500 миллионов евро. Об этом он сообщил журналистам на военной базе ВВС США в ФРГ Рамштайн (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), где проводилась встреча контактной группы по военному содействию Киеву.

"К этой встрече мы сформировали очередной пакет объёмом почти полмиллиарда евро", — объявил Писториус.

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Ранее канцлер Шольц заявил, что не будет отправлять Киеву оружие, требующее присутствия немецких военных. В первую очередь речь идёт о системах вооружения с высокой дальностью полёта, таких как ракеты Taurus немецкого производства, которые Германия отказывается отправлять на Украину, несмотря на все просьбы украинского руководства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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