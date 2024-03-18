Экс-канцлер ФРГ Шрёдер поддержал отказ Шольца вооружить ВСУ ракетами Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц принял верное решение, отказавшись отправить Киеву ракеты Taurus дальнего радиуса действия, которые могли бы наносить удары по целям на российской территории. Такое заявление сделал бывший глава ФРГ Герхард Шрёдер, занимавший пост главы государства с 1998 по 2005 год.

"Я считаю, что Олаф Шольц поступает именно так, как я бы ожидал от канцлера Германии в данный момент", — сказал политик в беседе с агентством DPA.