Экс-канцлер ФРГ Шрёдер поддержал отказ Шольца вооружить ВСУ ракетами Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц принял верное решение, отказавшись отправить Киеву ракеты Taurus дальнего радиуса действия, которые могли бы наносить удары по целям на российской территории. Такое заявление сделал бывший глава ФРГ Герхард Шрёдер, занимавший пост главы государства с 1998 по 2005 год.
"Я считаю, что Олаф Шольц поступает именно так, как я бы ожидал от канцлера Германии в данный момент", — сказал политик в беседе с агентством DPA.
Он не считает, будто Шольц своим решением хочет снискать себе лавры мирного германского лидера, в чём его многие обвиняют. По мнению бывшего руководителя Германии, усилия по достижению мира должен предпринимать любой ответственный политик, не важно, в своей стране или вне её. Нападки оппозиции на Шольца из-за отказа вооружать Киев выглядят попросту "смехотворными", подытожил Шрёдер.
Напомним, Шольц много раз говорил об отсутствии намерений передать Киеву ракеты Taurus во избежание втягивания собственного государства в конфликт на Украине. 9 марта глава МО Британии Дэвид Кэмерон предложил помочь Германии с поставками оружия для ВСУ: Берлин просто продаёт ракеты Лондону, а тот уже направляет их в Киев. Хода этой инициативе не дал германский коллега Кэмерона Борис Писториус. 13 марта Шольц в очередной раз заявил, что отправка Украине такого оружия — это красная линия, которую он не станет пересекать. Однако это не помешало ему 15 марта анонсировать создание коалиции, которая будет поставлять Украине дальнобойные артиллерийские орудия.
ТАСС / АР / Gregor Fischer