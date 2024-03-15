Шольц поспешил заверить, что Европа не находится в состоянии войны с Россией

Германия, Франция и Польша являются "одними из крупнейших политических, военных и финансовых сторонников Украины", но при этом не находятся в состоянии войны с Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы тесно и непоколебимо стоим на стороне Украины. Понятно, что мы поддерживаем Украину. Также ясно, что мы не находимся в состоянии войны с Россией", — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине.