Шольц поспешил заверить, что Европа не находится в состоянии войны с Россией
Канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и президент Франции Эмманюэль Макрон (слева). Фото © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE
Германия, Франция и Польша являются "одними из крупнейших политических, военных и финансовых сторонников Украины", но при этом не находятся в состоянии войны с Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы тесно и непоколебимо стоим на стороне Украины. Понятно, что мы поддерживаем Украину. Также ясно, что мы не находимся в состоянии войны с Россией", — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине.
Напомним, ранее бывший глава разведки MI6 Ричард Дирлав заявил, что Великобритания пребывает в состоянии "серой войны" с Россией, однако общество не осознаёт этого.
Кстати, ранее тот же Макрон заявлял о возможной отправке контингента НАТО на Украину. Политик Марин Ле Пен, комментируя эти слова лидера Франции, констатировала, что Макрон сначала вёл страну к хаосу, а теперь хочет привести её к войне.