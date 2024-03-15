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15 марта, 15:58

Шольц поспешил заверить, что Европа не находится в состоянии войны с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и президент Франции Эмманюэль Макрон (слева). Фото © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и президент Франции Эмманюэль Макрон (слева). Фото © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Германия, Франция и Польша являются "одними из крупнейших политических, военных и финансовых сторонников Украины", но при этом не находятся в состоянии войны с Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы тесно и непоколебимо стоим на стороне Украины. Понятно, что мы поддерживаем Украину. Также ясно, что мы не находимся в состоянии войны с Россией", — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине.

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Напомним, ранее бывший глава разведки MI6 Ричард Дирлав заявил, что Великобритания пребывает в состоянии "серой войны" с Россией, однако общество не осознаёт этого.

Кстати, ранее тот же Макрон заявлял о возможной отправке контингента НАТО на Украину. Политик Марин Ле Пен, комментируя эти слова лидера Франции, констатировала, что Макрон сначала вёл страну к хаосу, а теперь хочет привести её к войне.

Александра Вишнякова
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