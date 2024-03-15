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15 марта, 09:10

"Мы ведём серую войну": Бывший глава британской разведки сделал признание об отношениях с РФ

Экс-глава MI6 Дирлав признался, что Великобритания ведёт серую войну с Россией

Великобритания пребывает в состоянии "серой войны" с Россией, заявил бывший глава разведки MI6 Ричард Дирлав. Однако, отметил собеседник Politico, общество не осознаёт этого.

"Если бы вы остановили кого-нибудь на улице здесь, в Великобритании, и спросили его, считает ли он, что мы находимся в состоянии войны, он бы посмотрел на вас как на сумасшедшего. Но мы находимся в состоянии войны, мы ведём серую войну с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом", — сказал он.

Также Дирлав раскритиковал размер расходов Лондона на оборону. Он назвал выделяемые суммы недостаточными для отражения угроз, якобы исходящих от РФ и Китая.

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Ранее британский парламентарий Джон Хили признал, что Соединённое Королевство не готово к противостоянию с Россией. Причём именно армия — самая большая слабость Лондона. Тем временем Минобороны столкнулось с крупнейшим с 2012 года дефицитом средств на военные закупки.

Обложка ©

ТАСС / EPA / VALDA KALNINA

Матвей Константинов
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