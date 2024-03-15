"Мы ведём серую войну": Бывший глава британской разведки сделал признание об отношениях с РФ

"Если бы вы остановили кого-нибудь на улице здесь, в Великобритании, и спросили его, считает ли он, что мы находимся в состоянии войны, он бы посмотрел на вас как на сумасшедшего. Но мы находимся в состоянии войны, мы ведём серую войну с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом", — сказал он.