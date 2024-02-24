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Раскрыты грязные методы вербовки россиян британской MI6

СМИ: Британия пытается выведать гостайну у российских чиновников за гражданство

24 февраля, 14:41
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Лондон предлагает гражданство и денежные выплаты в обмен на секретные сведения от чиновников из России, однако зачастую информаторы остаются ни с чем. Об этом пишет британское издание inews.

"Британское гражданство и денежные выплаты используются британскими правительственными ведомствами в определённых обстоятельствах", подчёркивается в материале.

Там сказано, что в прошлом году глава британской разведки MI6 Ричард Мур открыто призвал россиян к сотрудничеству. Но речь шла исключительно о чиновниках, которые имеют доступ к гостайне РФ или располагают иными ценными сведениями. Лондон и раньше вербовал россиян, но сейчас это делается публично, так как уже ничто не испортит и без того плохие отношения с Москвой, говорится в статье.

Как утверждается, британское гражданство предоставляется в качестве благодарности лишь узкому кругу информаторов, которые попали в особое доверие. А что касается выплат, то Лондон скупится на большие суммы и предпочитает ограничиться выплатой единовременного поощрения завербованному.

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Ранее сообщалось, что Великобритания расширила санкции против России, включив в список ещё 50 физлиц и компаний, связанных с производством боеприпасов и перевозкой нефти.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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