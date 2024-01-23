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23 января, 19:36

В МВД раскрыли, как СБУ вербует россиян через"геймификацию" в Telegram

МВД РФ: Спецслужбы Украины через Telegram вербуют россиян

В МВД РФ предупредили, что украинские спецслужбы через телеграм-каналы привлекают россиян к разведывательной деятельности. Для этого злоумышленники используют игровые задания.

"Администрируемые украинскими спецслужбами каналы, маскирующиеся под OSINT-проекты, становятся ловушкой. В их основе лежит концепция сбора данных из открытых источников для "расследований". Используя методики "геймификации" — вовлечения в игровые задания, — злоумышленники осуществляют вербовку граждан", — написала официальный представитель МВД Ирина Волк в своём телеграм-канале.

Она отметила, что Киев хочет дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России, в том числе совершить теракты, поэтому схемы вербовки россиян совершенствуются. Волк напомнила, что за шпионаж предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Украинские спецслужбы через WhatsApp попытались завербовать российского офицера
Украинские спецслужбы через WhatsApp попытались завербовать российского офицера

А ранее российские спецслужбы на границе с Казахстаном задержали жителя Петрозаводска, который планировал вступить в ВСУ. Мужчина выступал против проведения СВО. Он купил медикаменты, амуницию и нашёл тех, кто помог бы ему уехать на Украину, чтобы воевать против России. Но ничего не вышло.

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Александра Мышляева
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