В МВД раскрыли, как СБУ вербует россиян через"геймификацию" в Telegram
МВД РФ: Спецслужбы Украины через Telegram вербуют россиян
В МВД РФ предупредили, что украинские спецслужбы через телеграм-каналы привлекают россиян к разведывательной деятельности. Для этого злоумышленники используют игровые задания.
"Администрируемые украинскими спецслужбами каналы, маскирующиеся под OSINT-проекты, становятся ловушкой. В их основе лежит концепция сбора данных из открытых источников для "расследований". Используя методики "геймификации" — вовлечения в игровые задания, — злоумышленники осуществляют вербовку граждан", — написала официальный представитель МВД Ирина Волк в своём телеграм-канале.
Она отметила, что Киев хочет дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России, в том числе совершить теракты, поэтому схемы вербовки россиян совершенствуются. Волк напомнила, что за шпионаж предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
А ранее российские спецслужбы на границе с Казахстаном задержали жителя Петрозаводска, который планировал вступить в ВСУ. Мужчина выступал против проведения СВО. Он купил медикаменты, амуницию и нашёл тех, кто помог бы ему уехать на Украину, чтобы воевать против России. Но ничего не вышло.
Shutterstock