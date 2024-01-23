В МВД раскрыли, как СБУ вербует россиян через"геймификацию" в Telegram

В МВД РФ предупредили, что украинские спецслужбы через телеграм-каналы привлекают россиян к разведывательной деятельности. Для этого злоумышленники используют игровые задания.

"Администрируемые украинскими спецслужбами каналы, маскирующиеся под OSINT-проекты, становятся ловушкой. В их основе лежит концепция сбора данных из открытых источников для "расследований". Используя методики "геймификации" — вовлечения в игровые задания, — злоумышленники осуществляют вербовку граждан", — написала официальный представитель МВД Ирина Волк в своём телеграм-канале.

Она отметила, что Киев хочет дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России, в том числе совершить теракты, поэтому схемы вербовки россиян совершенствуются. Волк напомнила, что за шпионаж предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.