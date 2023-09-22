Украинские спецслужбы через WhatsApp попытались завербовать российского офицера

Украинские спецслужбы через мессенджеры, в том числе WhatsApp, пытаются вербовать российских офицеров. Об этом один из них рассказал РИА "Новости".

Собеседник издания рассказал, что с ним по мессенджеру WhatsApp от имени его друга связались представители украинских спецслужб. Во время переписки ему предлагали выдать координаты техники соседних подразделений за вознаграждение.

По словам офицера, он понял, что его толкают на военное преступление, после чего доложил обо всём командованию, а те — в российские спецслужбы. В дальнейшем диалог продолжился под наблюдением последних. Также он посоветовал своим товарищам быть бдительными и докладывать руководству о подобных случаях.

"Я советую вам сразу обратиться к вышестоящему командованию или сотрудникам спецслужб Российской Федерации для организации помощи в борьбе с противником", — заявил собеседник издания.