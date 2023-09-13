"Давайте посидим, поговорим": Стали известны новые методы иностранных спецслужб

Запад при вербовке агентов внутри России начал действовать очень прямолинейно, считает генерал ФСБ в отставке, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов.

Он пояснил, что раньше объектами вербовки становились дипломаты, знакомство с которыми можно было завести на официальных приёмах. В связи с сегодняшней ситуацией дипмиссии сокращаются — и контакты уже затруднительны. При этом западные спецслужбы ощущают вседозволенность: отношения с Россией и так плохие — терять уже нечего.

"Вербовки идут прямо чуть ли не по телефону. Они могут позвонить и сказать, что, дескать, слушайте, это я вот звоню вам, мне нужно с вами переговорить, я оттуда-то, давайте посидим, поговорим, может, взаимное сотрудничество организуем… Понимаете, они уже оборзези" — сообщил генерал в беседе с "Царьградом".

Иностранные "специалисты" полагают, что договориться можно хоть с кем, были бы деньги. И это очень серьёзно, подчеркнул Михайлов. С другой стороны, наш дипломатический корпус находится во внутреннем морально-нравственном тонусе, поэтому на значительные успехи Западу рассчитывать не приходится.