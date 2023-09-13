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13 сентября, 01:57

"Давайте посидим, поговорим": Стали известны новые методы иностранных спецслужб

Экс-генерал ФСБ Михайлов: Запад пытается вербовать агентов в России по телефону

Запад при вербовке агентов внутри России начал действовать очень прямолинейно, считает генерал ФСБ в отставке, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов.

Он пояснил, что раньше объектами вербовки становились дипломаты, знакомство с которыми можно было завести на официальных приёмах. В связи с сегодняшней ситуацией дипмиссии сокращаются — и контакты уже затруднительны. При этом западные спецслужбы ощущают вседозволенность: отношения с Россией и так плохие — терять уже нечего.

Спецслужбы США потратили миллионы долларов, чтобы создать умные шпионские трусы

Спецслужбы США потратили миллионы долларов, чтобы создать умные шпионские трусы

"Вербовки идут прямо чуть ли не по телефону. Они могут позвонить и сказать, что, дескать, слушайте, это я вот звоню вам, мне нужно с вами переговорить, я оттуда-то, давайте посидим, поговорим, может, взаимное сотрудничество организуем… Понимаете, они уже оборзези" — сообщил генерал в беседе с "Царьградом".

Иностранные "специалисты" полагают, что договориться можно хоть с кем, были бы деньги. И это очень серьёзно, подчеркнул Михайлов. С другой стороны, наш дипломатический корпус находится во внутреннем морально-нравственном тонусе, поэтому на значительные успехи Западу рассчитывать не приходится.

А ранее американцев обвинили в вербовке российских дипломатов при ООН прямо на улице. По словам первого заместителя постпреда РФ при всемирной организации Дмитрия Полянского, такие попытки тщетны и непонятно, на что они рассчитаны.

Обложка ©

Unsplash / Gilles Lambert

Лариса Сафронова
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