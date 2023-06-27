Американцев обвинили в вербовке российских дипломатов при ООН прямо на улице

Членам постпредства России при ООН поступают предложения о сотрудничестве от агентов американских спецслужб прямо на улице. Об этом сообщил журналистам первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По его словам, сотрудники российской миссии постоянно подвергаются провокациям — это и "материалы в Интернете", и "люди, подходящие на улице". Дипломат отметил, что такие попытки тщетны и непонятно, на что они рассчитаны.

"Это нарушение дипломатической практики и протокола. Мы указываем нашим американским коллегам и Комитету по сношениям со страной пребывания, что это абсолютно неприемлемо", — сказал Полянский.