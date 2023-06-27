Американцев обвинили в вербовке российских дипломатов при ООН прямо на улице
Полянский: Спецслужбы США активно предлагают сотрудничество дипломатам России
Членам постпредства России при ООН поступают предложения о сотрудничестве от агентов американских спецслужб прямо на улице. Об этом сообщил журналистам первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
По его словам, сотрудники российской миссии постоянно подвергаются провокациям — это и "материалы в Интернете", и "люди, подходящие на улице". Дипломат отметил, что такие попытки тщетны и непонятно, на что они рассчитаны.
"Это нарушение дипломатической практики и протокола. Мы указываем нашим американским коллегам и Комитету по сношениям со страной пребывания, что это абсолютно неприемлемо", — сказал Полянский.
А ранее зампостпреда РФ при международной организации Мария Заболоцкая на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания рассказала об усилении психологического воздействия на сотрудников российского постпредства при ООН. К дипломатическим сотрудникам подходят на улице и в аэропорту, призывают сотрудничать с ФБР. Используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и YouTube, а также листовки, расклеенные на улице по пути следования дипломатов.
t.me / dpol_un