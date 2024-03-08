Минобороны Великобритании столкнулось с крупнейшим дефицитом на военные закупки

Минобороны Великобритании столкнулось с крупнейшим с 2012 года дефицитом средств на военные закупки, следует из доклада комитета по бюджетному контролю Палаты общин парламента Соединённого Королевства. Так, согласно текущему десятилетнему плану оборонного оснащения, ведомство выделило 288,6 миллиарда фунтов стерлингов, что на 46,3 миллиарда больше, чем было предусмотрено на 2022–2023 годы, и является 49% от бюджета, прогнозируемого на десять лет.

"Однако прогнозируемые затраты увеличились на 65,7 миллиарда, до 305,5 миллиарда, что привело к разрыву в 16,9 миллиарда между потребностями Министерства обороны в средствах и бюджетом, доступным для их обеспечения. Это самый большой разрыв в доступности среди всех 12 планов, опубликованных Министерством обороны на сегодняшний день", — подчёркивается в документе.

Причинами дефицита называются в том числе инфляция и колебания курсов валют, а основной — инвестиции ведомства в сферу ядерного сдерживания, увеличившиеся на 38,2 миллиарда по сравнению с прошлогодним планом. По мнению комитета, в защите национальных интересов Минобороны "всё больше полагается на союзников" и, хотя членство Британии в НАТО "сдерживает враждебность", это может быть эффективным лишь тогда, когда собственная армия "заслуживает доверия". Ведомство призвали разработать план действий на случай сокращения или полного исчезновения поддержки со стороны партнёров.