"Большая слабость": Британская армия не сможет противостоять России, пожаловались в Лондоне

Великобритания не готова к противостоянию с Россией, считает парламентарий Джон Хили. По словам политика, "самая большая слабость" королевства — его армия и сама система.

"Наша самая большая слабость — это состояние наших вооружённых сил и система, которая не приспособлена для сдерживания и при необходимости для противостояния в угрожающих нам в этом веке конфликтах", — цитирует политика Daily Express.

Парламентарий указал на слишком малую численность армии, отметив, что страна попросту не готова к возможному конфликту с Россией. Кроме того, считает он, оборона Великобритании начинается на Украине.