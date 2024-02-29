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29 февраля, 17:16

В Кремле заявили о прямой вовлечённости Британии в конфликт на Украине

Песков: Великобритания делится с Киевом разведданными и посылает ВСУ оружие

Великобритания делится с Украиной разведданными, а также отправляет Киеву военную технику и людей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Лондон напрямую вовлечён в конфликт.

"Ни для кого не секрет, что британцы действительно оказывают разные формы поддержки. И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт", — сказал представитель Кремля телеканалу RTVI.

СМИ узнали, сколько на Украине секретных баз ЦРУ
СМИ узнали, сколько на Украине секретных баз ЦРУ

А ранее Песков заявлял, что ЦРУ создало 12 секретных военных баз на Украине, а также регулярно снабжает Киев данными для ракетных ударов ВСУ. Кроме того, по словам пресс-секретаря президента России, США ещё до 2014 года начали вербовать людей.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Мышляева
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