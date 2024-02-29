В Кремле заявили о прямой вовлечённости Британии в конфликт на Украине
Песков: Великобритания делится с Киевом разведданными и посылает ВСУ оружие
Великобритания делится с Украиной разведданными, а также отправляет Киеву военную технику и людей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Лондон напрямую вовлечён в конфликт.
"Ни для кого не секрет, что британцы действительно оказывают разные формы поддержки. И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт", — сказал представитель Кремля телеканалу RTVI.
А ранее Песков заявлял, что ЦРУ создало 12 секретных военных баз на Украине, а также регулярно снабжает Киев данными для ракетных ударов ВСУ. Кроме того, по словам пресс-секретаря президента России, США ещё до 2014 года начали вербовать людей.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo