СМИ узнали, сколько на Украине секретных баз ЦРУ

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало 12 секретных военных баз на Украине, а также регулярно снабжает Киев данными для ракетных ударов ВСУ. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

Как пишет издание, с 2014 года военная разведка США помогла Службе безопасности Украины (СБУ) и Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны страны создать 12 секретных военных баз у границ с Россией. После начала спецоперации американская сторона также помогла создать два объекта по перехвату переговоров российских военных. Такие объекты почти полностью построены и частично оснащены за счёт средств ЦРУ.

"ЦРУ и другие американские спецслужбы предоставляют разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети", — говорится в материале.