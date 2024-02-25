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25 февраля, 14:32

СМИ узнали, сколько на Украине секретных баз ЦРУ

NYT: ЦРУ создало 12 секретных баз на Украине и регулярно снабжает Киев данными

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало 12 секретных военных баз на Украине, а также регулярно снабжает Киев данными для ракетных ударов ВСУ. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

Как пишет издание, с 2014 года военная разведка США помогла Службе безопасности Украины (СБУ) и Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны страны создать 12 секретных военных баз у границ с Россией. После начала спецоперации американская сторона также помогла создать два объекта по перехвату переговоров российских военных. Такие объекты почти полностью построены и частично оснащены за счёт средств ЦРУ.

"ЦРУ и другие американские спецслужбы предоставляют разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети", — говорится в материале.

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А ранее телеканал CNN раскрыл прогноз американской разведки о сроках завершения конфликта на Украине. По мнению экспертов, это случится быстрее, если американские власти поставят окончательную точку в вопросах поддержки Киева.

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ТАСС / AP / Carolyn Kaster

Наталья Исакова
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