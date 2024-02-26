Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США занималось на Украине подготовкой кадров для работы против России и до 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующий материал The New York Times. По словам представителя Кремля, "это не секрет".

"ЦРУ, другие соответствующие ведомства Соединённых Штатов, они ещё до 2014 года начали активно работать на Украине, начали активно вербовать людей, готовить этих людей к подрывной работе в отношении нашей страны", — сказал он.