В МИД раскрыли данные о тайной операции ЦРУ на Украине
Захарова: ЦРУ даёт ВСУ координаты для ракетных ударов по ВС России
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, а также Британия предоставляют ВСУ разведданные для ракетных ударов по войскам России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"США и Великобритания ― тут не нужно ограничиваться только ЦРУ, это различные структуры и службы англосаксонского дуэта ― предоставляли координаты и данные украинским Вооружённым силам для нанесения ударов опять же из поставок вооружений по линии НАТО", — сказала Захарова в разговоре с газетой "Известия".
Она отметила, что МИД России уже в течение двух лет говорит о работе западных структур в качестве наводчиков для ВСУ.
Ранее Life.ru неоднократно писал о западных беспилотниках, замеченных вблизи Крыма перед обстрелами полуострова. Так, например, в августе там засекли американский дрон-разведчик. Ещё один БПЛА был замечен в декабре. Но самая громкая история случилась в марте прошлого года, когда беспилотник США упал в Чёрное море.
ТАСС / Владимир Гердо