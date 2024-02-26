В МИД раскрыли данные о тайной операции ЦРУ на Украине

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, а также Британия предоставляют ВСУ разведданные для ракетных ударов по войскам России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"США и Великобритания ― тут не нужно ограничиваться только ЦРУ, это различные структуры и службы англосаксонского дуэта ― предоставляли координаты и данные украинским Вооружённым силам для нанесения ударов опять же из поставок вооружений по линии НАТО", — сказала Захарова в разговоре с газетой "Известия".