Натовский дрон-разведчик наворачивает круги над Чёрным морем
Американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk засекли над Чёрным морем
Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk (FORTE11) в очередной раз замечен в акватории Чёрного моря. Его полёт фиксирует сервис отслеживания авиаперелётов Flightradar.
Маршрут разведывательного дрона RQ-4 Global Hawk в акватории Чёрного моря 5 декабря. Видео © Flightradar
FORTE11 летал в нейтральном воздушном пространстве Чёрного моря, а сейчас находится над территорией Румынии. Беспилотник стартовал с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии несколько часов назад.
Ранее Лайф сообщал, что американский военный разведывательно-патрульный самолёт Р-8А Poseidon промахнулся на взлётно-посадочной полосе (ВПП) и рухнул в залив Канеохе на Гавайях. В этот момент на борту находилось девять военных. Они получили лёгкие травмы, но смогли самостоятельно доплыть до берега.
Getty Images / Erik Simonsen