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5 декабря, 02:37

Натовский дрон-разведчик наворачивает круги над Чёрным морем

Американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk засекли над Чёрным морем

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk (FORTE11) в очередной раз замечен в акватории Чёрного моря. Его полёт фиксирует сервис отслеживания авиаперелётов Flightradar.

Маршрут разведывательного дрона RQ-4 Global Hawk в акватории Чёрного моря 5 декабря. Видео © Flightradar

FORTE11 летал в нейтральном воздушном пространстве Чёрного моря, а сейчас находится над территорией Румынии. Беспилотник стартовал с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии несколько часов назад.

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Ранее Лайф сообщал, что американский военный разведывательно-патрульный самолёт Р-8А Poseidon промахнулся на взлётно-посадочной полосе (ВПП) и рухнул в залив Канеохе на Гавайях. В этот момент на борту находилось девять военных. Они получили лёгкие травмы, но смогли самостоятельно доплыть до берега.

Обложка ©

Getty Images / Erik Simonsen

Оксана Попова
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