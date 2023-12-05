Натовский дрон-разведчик наворачивает круги над Чёрным морем

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk (FORTE11) в очередной раз замечен в акватории Чёрного моря. Его полёт фиксирует сервис отслеживания авиаперелётов Flightradar.

Маршрут разведывательного дрона RQ-4 Global Hawk в акватории Чёрного моря 5 декабря. Видео © Flightradar

FORTE11 летал в нейтральном воздушном пространстве Чёрного моря, а сейчас находится над территорией Румынии. Беспилотник стартовал с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии несколько часов назад.