Шольц анонсировал создание новой коалиции для поддержки Киева

В ходе встреч государств НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн планируется образовать коалицию по отправке Киеву артиллерии дальнего действия. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"В рамках формата "Рамштайн" образуем новую коалицию по потенциалу для дальнобойной ракетной артиллерии [для Вооружённых сил Украины] ", — отметил он после переговоров с президентами Польши и Франции в Берлине.

При этом Шольц утверждает, что европейские государства не воюют с РФ. В то же время немецкий канцлер подчеркнул, что Париж, Берлин и Варшава будут поддерживать Киев до тех пор, пока это будет необходимо.