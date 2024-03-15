Макрон, Шольц и Туск открестились от роли инициаторов эскалации на Украине
Макрон: Париж, Берлин и Варшава не будут инициаторами эскалации на Украине
Франция, Германия и Польша договорились о том, что никогда не станут инициаторами развития конфликта на Украине. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и польским премьером Дональдом Туском в формате "Веймарского треугольника".
"Мы продолжим линию, которой придерживались с первого дня: никогда не быть инициаторами какой-либо эскалации на Украине", — приводит слова политика Елисейский дворец.
Практически каждый день Макрон выступает с рядом антироссийских заявлений, обостривших и без того неспокойную обстановку в мире. В конце февраля французский лидер отметил, что Запад может направить свои войска на Украину. А 8 марта стало известно, что Париж может послать армию на Украину, если ВС РФ продвинутся в сторону Киева или Одессы.
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