Макрон, Шольц и Туск открестились от роли инициаторов эскалации на Украине

Франция, Германия и Польша договорились о том, что никогда не станут инициаторами развития конфликта на Украине. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и польским премьером Дональдом Туском в формате "Веймарского треугольника".

"Мы продолжим линию, которой придерживались с первого дня: никогда не быть инициаторами какой-либо эскалации на Украине", — приводит слова политика Елисейский дворец.