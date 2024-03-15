Стало известно, сколько времени понадобится Германии для запуска производства Taurus
FT: ФРГ требуется около двух лет для возобновления производства ракет Taurus
Ракета Taurus. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
ФРГ требуется примерно два года, чтобы возобновить производство ракет Taurus. По данным британского издания Financial Times, на сегодняшний день в запасах Германии находится около 600 единиц такого оружия, однако в рабочем состоянии — лишь половина.
"Согласно оценкам аналитиков, на производство новой ракеты Taurus потребуется около двух лет", — пишет FT.
Как пишет СМИ, в последний раз заводы работали в 2019 году по заказу от Южной Кореи, а сейчас простаивают. Производства в Шробенхаузене только ремонтируют проданные ракеты, отмечает газета, уточняя, что один Taurus стоит около 1,5 миллиона евро.
Taurus — авиационные крылатые ракеты класса "воздух – поверхность" большой дальности. Дискуссия об их отправке на Украине идёт в ФРГ все последние месяцы. 13 марта канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз высказался против поставок вооружения Киеву. По мнению главы немецкого кабмина, это сделает Берлин участником украинского конфликта. При этом 9 марта глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон может помочь ФРГ в осуществлении поставок ракет ВСУ. Планируется, что Германия просто продаст Taurus Соединённому Королевству, которое уже само организует поставки Киеву. Но министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил против такой инициативы.