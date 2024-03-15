Стало известно, сколько времени понадобится Германии для запуска производства Taurus

ФРГ требуется примерно два года, чтобы возобновить производство ракет Taurus. По данным британского издания Financial Times, на сегодняшний день в запасах Германии находится около 600 единиц такого оружия, однако в рабочем состоянии — лишь половина.

"Согласно оценкам аналитиков, на производство новой ракеты Taurus потребуется около двух лет", — пишет FT.