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15 марта, 11:05

Стало известно, сколько времени понадобится Германии для запуска производства Taurus

FT: ФРГ требуется около двух лет для возобновления производства ракет Taurus

Ракета Taurus. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Ракета Taurus. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

ФРГ требуется примерно два года, чтобы возобновить производство ракет Taurus. По данным британского издания Financial Times, на сегодняшний день в запасах Германии находится около 600 единиц такого оружия, однако в рабочем состоянии — лишь половина.

"Согласно оценкам аналитиков, на производство новой ракеты Taurus потребуется около двух лет", — пишет FT.

Как пишет СМИ, в последний раз заводы работали в 2019 году по заказу от Южной Кореи, а сейчас простаивают. Производства в Шробенхаузене только ремонтируют проданные ракеты, отмечает газета, уточняя, что один Taurus стоит около 1,5 миллиона евро.

Бундестаг вновь не поддержал поставку ВСУ дальнобойных ракет Taurus
Бундестаг вновь не поддержал поставку ВСУ дальнобойных ракет Taurus

Taurus — авиационные крылатые ракеты класса "воздух – поверхность" большой дальности. Дискуссия об их отправке на Украине идёт в ФРГ все последние месяцы. 13 марта канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз высказался против поставок вооружения Киеву. По мнению главы немецкого кабмина, это сделает Берлин участником украинского конфликта. При этом 9 марта глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон может помочь ФРГ в осуществлении поставок ракет ВСУ. Планируется, что Германия просто продаст Taurus Соединённому Королевству, которое уже само организует поставки Киеву. Но министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил против такой инициативы.

Никита Осипов
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