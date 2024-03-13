"Эту черту я не переступлю": Шольц обозначил красную линию в вопросах поставок оружия Киеву

ФРГ не станет отправлять на Украину вооружения дальнего радиуса действия, для использования которых понадобится непосредственное присутствие немецких военнослужащих. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на соответствующий вопрос от парламентариев Бундестага.

"Для меня исключены поставки таких систем дальнобойного вооружения, которые были бы связаны с задействованием германских солдат, в том числе за пределами Украины. Это черта, которую я, как канцлер ФРГ, не хочу переступать. Поэтому я принял решение и объяснил свою позицию", — подчеркнул он.