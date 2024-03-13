"Эту черту я не переступлю": Шольц обозначил красную линию в вопросах поставок оружия Киеву
Шольц: ФРГ не отправит Киеву оружие, требующее задействования немецких военных
ФРГ не станет отправлять на Украину вооружения дальнего радиуса действия, для использования которых понадобится непосредственное присутствие немецких военнослужащих. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на соответствующий вопрос от парламентариев Бундестага.
"Для меня исключены поставки таких систем дальнобойного вооружения, которые были бы связаны с задействованием германских солдат, в том числе за пределами Украины. Это черта, которую я, как канцлер ФРГ, не хочу переступать. Поэтому я принял решение и объяснил свою позицию", — подчеркнул он.
Напомним, Шольц неоднократно заявлял, что не хочет передавать Незалежной ракеты Taurus, чтобы не втягивать свою страну в украинский конфликт с Россией. 9 марта от руководителя Министерства иностранных дел Соединённого Королевства Дэвида Кэмерона прозвучало предложение поспособствовать ФРГ в передаче дальнобойного оружия Киеву. Задумка до неприличия проста: Германия продаёт ракеты британцам, а те уже передают их в распоряжение Киева. Однако эту идею забраковал глава Министерства обороны страны Борис Писториус. В свою очередь посол Украины в Берлине заявил, что киевский режим не требует участия германских военнослужащих в битве с РФ — им достаточно получить от ФРГ Taurus, чтобы решить свои проблемы самостоятельно.
ТАСС / АР / Markus Schreiber