Украина пообещала не втягивать Германию в войну в обмен на передачу ракет Taurus Посол Украины Макеев: ВСУ справятся без немецких солдат в случае передачи Taurus 12 марта, 13:17 ВСУ справятся без немецких солдат, если Берлин предоставит ракеты Taurus. Обложка © ТАСС / Александр Река

Украина не ждёт участия немецких солдат в боевых действиях против России, но при условии, что Германия передаст ВСУ ракеты Taurus. Об этом сообщил телеканалу ARD украинский посол в Берлине Алексей Макеев.

"Мы никогда не хотели, чтобы немецкие солдаты находились сейчас на Украине или чтобы Германия стала участником войны. Мы всегда говорили: "Дайте нам оружие, и мы уже выполним саму работу", — подчеркнул он.

По словам дипломата, немецкие ракеты будут использованы Киевом для нанесения ударов по российским складам, командным пунктам и по путям доставки вооружения в зону СВО.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз говорил, что не желает поставлять Украине ракеты Taurus, так как в этом случае Германия окажется напрямую втянута в украинский конфликт. 9 марта глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон может помочь Берлину в осуществлении поставок ракет Украине. По задумке, Германия просто продаст Taurus британской стороне, которая уже организует доставки Киеву. Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил против инициативы.

Авторы Татьяна Миссуми