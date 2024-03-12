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Украина пообещала не втягивать Германию в войну в обмен на передачу ракет Taurus

Посол Украины Макеев: ВСУ справятся без немецких солдат в случае передачи Taurus

12 марта, 13:17
ВСУ справятся без немецких солдат, если Берлин предоставит ракеты Taurus. Обложка © ТАСС / Александр Река

ВСУ справятся без немецких солдат, если Берлин предоставит ракеты Taurus. Обложка © ТАСС / Александр Река

Украина не ждёт участия немецких солдат в боевых действиях против России, но при условии, что Германия передаст ВСУ ракеты Taurus. Об этом сообщил телеканалу ARD украинский посол в Берлине Алексей Макеев.

"Мы никогда не хотели, чтобы немецкие солдаты находились сейчас на Украине или чтобы Германия стала участником войны. Мы всегда говорили: "Дайте нам оружие, и мы уже выполним саму работу", — подчеркнул он.

По словам дипломата, немецкие ракеты будут использованы Киевом для нанесения ударов по российским складам, командным пунктам и по путям доставки вооружения в зону СВО.

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Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз говорил, что не желает поставлять Украине ракеты Taurus, так как в этом случае Германия окажется напрямую втянута в украинский конфликт. 9 марта глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон может помочь Берлину в осуществлении поставок ракет Украине. По задумке, Германия просто продаст Taurus британской стороне, которая уже организует доставки Киеву. Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил против инициативы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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