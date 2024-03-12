Госдума требует у Бундестага расследовать участие своих военных в боевых действиях в рядах ВСУ

Там уточняется, что причина обращения — обнародование записи разговора немецких военных по поводу поставок ракет Taurus Киеву, а также использование их для атак по гражданским объектам РФ, в том числе по Крымскому мосту. В обращении говорится, что военнослужащие ФРГ "в традициях гитлеровского люфтваффе, нисколько не беспокоясь о возможных жертвах среди мирных российских граждан", спокойно обсуждают удар по мосту и то, как скрыть сопричастность немецких властей к этому. В документе подчёркивается, что задачу военным мог поставить кто-то из высшего руководства страны, в частности министр обороны Германии Борис Писториус.