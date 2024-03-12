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Госдума требует у Бундестага расследовать участие своих военных в боевых действиях в рядах ВСУ

Госдума приняла обращение к Бундестагу из-за участия ФРГ в преступлениях Киева

12 марта, 10:20
ГД приняла обращение к Бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева. Обложка © ТАСС / Марат Абулхатин

ГД приняла обращение к Бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева. Обложка © ТАСС / Марат Абулхатин

Госдума одобрила в ходе заседания обращение к немецким властям с требованием провести тщательное расследование участия военнослужащих Германии в преступлениях киевского режима в отношении мирных граждан на российской территории.

"Депутаты Госдумы Федерального собрания РФ считают принципиально важным, своевременным и необходимым обратиться к немецким парламентариям – членам Бундестага ФРГ", — говорится в тексте.

Там уточняется, что причина обращения — обнародование записи разговора немецких военных по поводу поставок ракет Taurus Киеву, а также использование их для атак по гражданским объектам РФ, в том числе по Крымскому мосту. В обращении говорится, что военнослужащие ФРГ "в традициях гитлеровского люфтваффе, нисколько не беспокоясь о возможных жертвах среди мирных российских граждан", спокойно обсуждают удар по мосту и то, как скрыть сопричастность немецких властей к этому. В документе подчёркивается, что задачу военным мог поставить кто-то из высшего руководства страны, в частности министр обороны Германии Борис Писториус.

"Государственная дума убеждена, что успешный многолетний опыт советско-германского и российско-германского урегулирования, здравомыслие немецкого народа и парламентариев, выражающих его волю, позволят предотвратить катастрофу прямого вооружённого противоборства между Германией и Россией", — резюмируется в обращении.

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Напомним, на обнародованный разговор немецких офицеров уже отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она потребовала разъяснений от министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в связи с данными СМИ о том, что высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность "бомбить Крымский мост" без последствий для властей, включая канцлера Олафа Шольца. В Германии уже подтвердили подлинность аудиозаписи.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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