Госдума требует у Бундестага расследовать участие своих военных в боевых действиях в рядах ВСУ
Госдума приняла обращение к Бундестагу из-за участия ФРГ в преступлениях Киева
ГД приняла обращение к Бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева. Обложка © ТАСС / Марат Абулхатин
Госдума одобрила в ходе заседания обращение к немецким властям с требованием провести тщательное расследование участия военнослужащих Германии в преступлениях киевского режима в отношении мирных граждан на российской территории.
"Депутаты Госдумы Федерального собрания РФ считают принципиально важным, своевременным и необходимым обратиться к немецким парламентариям – членам Бундестага ФРГ", — говорится в тексте.
Там уточняется, что причина обращения — обнародование записи разговора немецких военных по поводу поставок ракет Taurus Киеву, а также использование их для атак по гражданским объектам РФ, в том числе по Крымскому мосту. В обращении говорится, что военнослужащие ФРГ "в традициях гитлеровского люфтваффе, нисколько не беспокоясь о возможных жертвах среди мирных российских граждан", спокойно обсуждают удар по мосту и то, как скрыть сопричастность немецких властей к этому. В документе подчёркивается, что задачу военным мог поставить кто-то из высшего руководства страны, в частности министр обороны Германии Борис Писториус.
"Государственная дума убеждена, что успешный многолетний опыт советско-германского и российско-германского урегулирования, здравомыслие немецкого народа и парламентариев, выражающих его волю, позволят предотвратить катастрофу прямого вооружённого противоборства между Германией и Россией", — резюмируется в обращении.
Напомним, на обнародованный разговор немецких офицеров уже отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она потребовала разъяснений от министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в связи с данными СМИ о том, что высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность "бомбить Крымский мост" без последствий для властей, включая канцлера Олафа Шольца. В Германии уже подтвердили подлинность аудиозаписи.