Бундестаг: Утечка разговора офицеров Бундесвера стала результатом операции РФ

К утечке разговора высокопоставленных немецких офицеров о планах ударить по Крымскому мосту ракетами Taurus привела "российская операция". Так считают члены комитета Бундестага по контролю над деятельностью спецслужб.

"Все признаки прослушивания телефонных разговоров указывают на операцию России по взлому и утечке информации", — говорится в заявлении по итогам заседания германского парламента с участием главы Минобороны Бориса Писториуса.