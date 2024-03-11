Бундестаг: Утечка разговора офицеров Бундесвера стала результатом операции РФ
К утечке разговора высокопоставленных немецких офицеров о планах ударить по Крымскому мосту ракетами Taurus привела "российская операция". Так считают члены комитета Бундестага по контролю над деятельностью спецслужб.
"Все признаки прослушивания телефонных разговоров указывают на операцию России по взлому и утечке информации", — говорится в заявлении по итогам заседания германского парламента с участием главы Минобороны Бориса Писториуса.
Парламентарии также выразили надежду, что правительство выявит закономерности и "проявит инициативу и решимость" в предотвращении подобных ситуаций.
Как ранее писал Life.ru, разговор немецких военных попал в Сеть 1 марта и обернулся огромным скандалом. Офицеры обсуждали возможность "разбомбить Крымский мост без последствий" для немецких властей и лично канцлера Олафа Шольца. В Германии подтвердили подлинность записи, в связи с чем начались бурные разбирательства. Депутат Оттен призвал Бундестаг отправить в отставку Бориса Писториуса. Канцлер Шольц со своей стороны пообещал, что расследование этого дела будет производиться в ускоренном режиме, и запретил на фоне этих событий передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Это решение поддержал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отметив, что политик поступил разумно.
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