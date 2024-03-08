В США предупредили об угрозе войны с Россией из-за планов по подрыву Крымского моста
Экс-разведчик США Риттер: Атака на Крымский мост стала бы актом войны против РФ
Подрыв Крымского моста ракетами Taurus будет прямым актом войны против России. Об этом заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, комментируя разгоревшийся скандал из-за слива разговора немецких офицеров.
"Военные офицеры Германии говорят о применении ракеты Taurus против России. Но не только против России — для нанесения удара по гражданской цели, Крымскому мосту… Это акт войны. Прямой акт войны", — подчеркнул Риттер в беседе с РИА "Новости".
По словам экс-разведчика ВС США, подобные действия Германии могут втянуть Соединённые Штаты в конфликт с Россией, который в итоге закончится ядерной войной. Риттер дополнил, что запись разговора офицеров из ФРГ является "самой громкой историей дня" и обязательно должна стать темой номер один в США.
Напомним, разговор высокопоставленных немецких военных попал в Сеть 1 марта и обернулся огромным скандалом в Германии. В своей беседе они обсуждали возможность "разбомбить Крымский мост без последствий" для немецких властей и лично канцлера Олафа Шольца. Подлинность самой записи подтвердили в Германии. В связи с этим в стране начались бурные разбирательства. Позднее в Берлине признали достоверность слитых в Сеть переговоров об ударе по Крымскому мосту. Канцлер Германии пообещал провести оперативное расследование инцидента, в то время как немецкие бизнесмены заговорили о риске войны с Россией. На фоне этих событий Шольц запретил передавать ВСУ крылатые ракеты Taurus. Действия главы Правительства ФРГ уже оценил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отметив, что политик поступил разумно.
ТАСС / Сергей Мальгавко