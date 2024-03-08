В США предупредили об угрозе войны с Россией из-за планов по подрыву Крымского моста

Подрыв Крымского моста ракетами Taurus будет прямым актом войны против России. Об этом заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, комментируя разгоревшийся скандал из-за слива разговора немецких офицеров.

"Военные офицеры Германии говорят о применении ракеты Taurus против России. Но не только против России — для нанесения удара по гражданской цели, Крымскому мосту… Это акт войны. Прямой акт войны", — подчеркнул Риттер в беседе с РИА "Новости".