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6 марта, 15:56

Шольц уверен, что позорная утечка планов Бундесвера не подорвёт доверие к Германии

Канцлер Шольц: Утечка беседы офицеров не подорвёт доверие наших партнёров

Канцлер Олаф Шольц уверен, что утечка разговора немецких военных не подорвала доверие союзников к ФРГ. Об этом он заявил в среду, 6 марта, во время пресс-конференции в Берлине.

"Я вполне убеждён, что доверие между Германией и её союзниками и друзьями настолько велико, что произошедший инцидент не подорвёт его", — сказал политик.

"Верхушка айсберга": В Германии испугались новых утечек после скандального слива беседы офицеров
"Верхушка айсберга": В Германии испугались новых утечек после скандального слива беседы офицеров

Как уже сообщал Life.ru, из-за утечки 1 марта беседы немецких офицеров, обсуждавших удар по Крымскому мосту, разгорелся крупный скандал. Даже Олаф Шольц назвал аудиозапись "очень серьёзным вопросом" и поручил провести расследование, а министр обороны Борис Писториус счёл это частью информационной войны. Ранее в Кремле предрекли тяжёлые последствия для всех немцев из-за скандальной утечки о планах Бундесвера.

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Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Марина Калегина
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