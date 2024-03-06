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6 марта, 11:28

Песков предрёк тяжёлые последствия для всех немцев из-за скандальной утечки о планах Бундесвера

Песков: Утечка разговора немецких офицеров показала запредельную ситуацию в ФРГ

Аудиозапись разговора офицеров Бундесвера о "бомбёжке Крымского моста без последствий" для немецких властей помогла сделать очень важный вывод о том, что ситуация в ФРГ сейчас является запредельной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков — о скандальной аудиозаписи разговора офицеров Бундесвера. Видео © Пресс-служба Российского общества "Знание"

"Этот телефонный разговор вообще показал ну совсем запредельную ситуацию, которая происходит в стране, то ли там власть не знает, что делают военные, то ли они и власть, и военные делают то, что может иметь очень тяжёлые последствия для всех немцев", — сказал представитель Кремля на марафоне "Знание.Первые".
В ФРГ слили имя виновника скандальной утечки о планах Бундесвера "бомбить Крымский мост"
В ФРГ слили имя виновника скандальной утечки о планах Бундесвера "бомбить Крымский мост"

Напомним, разговор высокопоставленных немецких военных попал в Сеть 1 марта и обернулся огромным скандалом в Германии. В своей беседе они обсуждали возможность "разбомбить Крымский мост без последствий" для немецких властей и лично канцлера Олафа Шольца. Подлинность самой записи подтвердили в Германии. В связи с этим в стране начались бурные разбирательства. Немецкий депутат Оттен призвал Бундестаг отправить в отставку Бориса Писториуса. В свою очередь канцлер Шольц пообещал, что расследование этого дела будет производиться в ускоренном режиме.

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Знание.Новости

Андрей Бражников
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