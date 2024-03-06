Песков предрёк тяжёлые последствия для всех немцев из-за скандальной утечки о планах Бундесвера

Аудиозапись разговора офицеров Бундесвера о "бомбёжке Крымского моста без последствий" для немецких властей помогла сделать очень важный вывод о том, что ситуация в ФРГ сейчас является запредельной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, разговор высокопоставленных немецких военных попал в Сеть 1 марта и обернулся огромным скандалом в Германии. В своей беседе они обсуждали возможность "разбомбить Крымский мост без последствий" для немецких властей и лично канцлера Олафа Шольца. Подлинность самой записи подтвердили в Германии. В связи с этим в стране начались бурные разбирательства. Немецкий депутат Оттен призвал Бундестаг отправить в отставку Бориса Писториуса. В свою очередь канцлер Шольц пообещал, что расследование этого дела будет производиться в ускоренном режиме.