Германия приведёт все свои ракеты Taurus в состояние боевой готовности

В Германии решили усовершенствовать и привести в состояние полной боевой готовности все крылатые ракеты Taurus, имеющиеся у немецкой армии. Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на источники.

По данным издания, все ракеты Taurus, имеющиеся на вооружении Бундесвера (ВС ФРГ), должны быть усовершенствованы. Точное количество единиц в боекомплекте держится в секрете, однако газета указывает, что немецкая армия обладает примерно 600 ракетными системами. Сейчас лишь половина от этого числа считается готовой к боевым действиям, о чём свидетельствуют данные технической модернизации в 2018 году. Время действия сертификата другой половины истекло.