Германия приведёт все свои ракеты Taurus в состояние боевой готовности
Die Welt: Власти ФРГ решили привести в состояние готовности все ракеты Taurus
В Германии решили усовершенствовать и привести в состояние полной боевой готовности все крылатые ракеты Taurus, имеющиеся у немецкой армии. Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на источники.
По данным издания, все ракеты Taurus, имеющиеся на вооружении Бундесвера (ВС ФРГ), должны быть усовершенствованы. Точное количество единиц в боекомплекте держится в секрете, однако газета указывает, что немецкая армия обладает примерно 600 ракетными системами. Сейчас лишь половина от этого числа считается готовой к боевым действиям, о чём свидетельствуют данные технической модернизации в 2018 году. Время действия сертификата другой половины истекло.
Практически каждый день в СМИ появляется новая информация о немецкой ракетной системе. Однако канцлер Олаф Шольц не желает открывать поставки крылатых ракет Taurus на Украину. Тем не менее Киев не оставляет попыток заполучить желаемое оружие, подкрепляя свои просьбы тем, что таким образом Германия не окажется втянута в конфликт. Министр обороны ФРГ в этом вопросе солидарен с Шольцем и также выступает против "кругового обмена" Taurus для Украины.
ТАСС / dpa/picture-alliance / Matthias Balk