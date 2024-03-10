Политика Германии в отношении России является вероломством. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при Президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов, комментируя утечку разговора немецких офицеров.

"Обсуждаемые представителями Бундестага угрозы покушения на Крымский мост, который для нас является дорогой жизни, вызывают негодование и возмущение у крымчан, которые расценивают непризнание официальным Берлином воссоединения Крыма с Россией как вероломство и чёрную неблагодарность. Россия признала воссоединение Германии. Так чем же воссоединение немцев отличается от воссоединения русских?" — сказал собеседник РИА "Новости".

Мурадов напомнил, что, согласно договору "Об окончательном урегулировании в отношении Германии" от 1990 года, Берлин обязался вести дружественную политику и не создавать угрозу безопасности Москве. Однако сегодня немецкие власти "всё делают наоборот, причём агрессивно".

Поэтому, указывает собеседник агентства, логично, что общественность полуострова требует денонсации вышеназванного договора, что поставит под вопрос территориальную целостность нынешней Германии. То же, продолжил Мурадов, активно обсуждают эксперты и журналисты в эфире ведущих телеканалов РФ, что свидетельствует об укоренении этого в общественном сознании.

"Не завидую немцам, если среди сбитых в крымском небе ракет окажется их "Таурус", — подчеркнул он.