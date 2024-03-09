"Готовятся к войне": СМИ раскрыли зловещий план Германии против России
"Политика": Германия готовится к войне с Россией и не скрывает этого
Германия готовится к войне с Россией и даже не скрывает этого. Об этом сообщает сербское издание "Политика".
"Немцы не скрывают, что готовятся к войне, якобы оборонительной, и должны вкладываться во всё, начиная с боеприпасов и заканчивая всем остальным в больших масштабах: в транспорт и самолёты, ПВО, командные и контрольные системы и разведывательные платформы, спутники и дроны", — указано в статье.
По словам автора материала, ФРГ, вероятно, решится на эскалацию конфликта для того, чтобы спасти киевское правительство от провала. Для этого немецкие власти раздумывают об отправке на Украину ракет Taurus и солдат для их обслуживания. Журналист призвал не верить политикам из Германии, которые говорят, что никогда этого не сделают. Подобные высказывания нужны лишь для того, чтобы выиграть время и лучше подготовиться к войне, считает обозреватель.
А ранее Life.ru рассказывал, что Германия может стать виновницей третьей мировой войны. Такое предположение высказывают разные эксперты после инцидента со сливом разговора немецких офицеров о планах по подрыву Крымского моста. Напомним, это произошло 1 марта. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал аудиозапись "очень серьёзным вопросом" и поручил провести расследование, а министр обороны Борис Писториус счёл это частью информационной войны. 4 марта посла ФРГ вызвали в МИД РФ. В Кремле пояснили, что хотели бы узнать итоги развернувшейся в Берлине проверки. На фоне этих событий Шольц запретил передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Действия главы Правительства ФРГ уже оценил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отметив, что политик поступил разумно.
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