"Немцы не скрывают, что готовятся к войне, якобы оборонительной, и должны вкладываться во всё, начиная с боеприпасов и заканчивая всем остальным в больших масштабах: в транспорт и самолёты, ПВО, командные и контрольные системы и разведывательные платформы, спутники и дроны", — указано в статье.

По словам автора материала, ФРГ, вероятно, решится на эскалацию конфликта для того, чтобы спасти киевское правительство от провала. Для этого немецкие власти раздумывают об отправке на Украину ракет Taurus и солдат для их обслуживания. Журналист призвал не верить политикам из Германии, которые говорят, что никогда этого не сделают. Подобные высказывания нужны лишь для того, чтобы выиграть время и лучше подготовиться к войне, считает обозреватель.